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Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde, serinlemek için su kanalına giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

19.09.2019 00:28Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu
Konya'nın Hüyük ilçesinde, serinlemek için su kanalına giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde çobanlık yapan Bismili Macidi (22), serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.
Çobana telefonla ulaşılamaması üzerine sulama kanalı kenarına gelen arkadaşları, çobanın elbiselerini ve cep telefonunu buldu.
Arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı aramalar sonuç vermeyince sulama kanalının suyu kesildi ve Macidi'nin cesedine, elbiselerin bulunduğu yere 15 metre mesafede ulaşıldı.
Macidi'nin, cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afganistan, Hüyük, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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