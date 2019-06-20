20.06.2019 11:27
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Su kanalına giren otomobil 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı: 1 ölü

Su kanalına giren otomobil 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı: 1 ölü

Samsun'da yoldan çıkarak su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da yoldan çıkarak su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'unKavakilçesi Mahmutbeyli mevkisi SamsunAnkarakarayolu 23. kilometresinde sabah saat 07.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göreAslan Demir(53) idaresindeki 05 FM 818 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girip kalan içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüsü Aslan Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin su kanalına girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Aslan Demir,Samsun,3. Sayfa

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