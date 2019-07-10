10.07.2019 14:00
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Su kanalına otomobil düştü

Su kanalına otomobil düştü

Kahramanmaraş'ta su kanalına düşen otomobil, mahallede paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta su kanalına düşen otomobil, mahallede paniğe neden oldu.

Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yoldan geçtiği esnada su kanalında bulunan otomobil fark etmesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polisle birlikte itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede suya düşen 33 NFL 14 plakalı otomobilin sürücüsüne ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri sürücünün suda sürükleme ihtimali üzerine kanal boyunca detaylı inleme yaptı. Yapılan aramalarda sürücüye ulaşılamazken, su kanalına düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobili suda fark ederek ihbarda bulunan mahalle sakinleri, yol üzerinde sık sık kaza meydana geldiğini ifade ederek, yetkililerin önlem almasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:40   Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa nefes kesen kurtarma operasyonu
14:38   Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltında
14:34   Şanlıurfa'da drone ile yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama
14:33   Çiftçinin imdadına TOMA yetişti
14:25   Kendisini öldüresiye döven kocasını mahkemede savundu
14:23   Lüks cip TEM Otoyolu'nda yol ortasında yandı
14:19   Küçük Leyla'nın biyolojik babası ortaya çıktı