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Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir polis memuru, su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardı.

17.08.2019 15:24 Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir polis memuru, su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardı.

Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, ihbar üzerine olay yerine gelen bir polisin, su kanalında mahsur kalmış ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardığı görülüyor. Görüntülerde 4 yavru ördeğin kurtarılarak annelerine ulaştırıldığı ve sağlıklı oldukları görüldü. Polis Departmanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda insanların kendilerinin müdahale etmemesi gerektiğini, polise ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin ördekleri kurtarma görüntüleri
-Ördeklerin annelerine kavuşması
-Ördeklerin yolda yürüme görüntüleri



Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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