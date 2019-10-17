Haberler » 3. Sayfa » Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti

Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti

Alanya ilçesinde su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan 40 yaşındaki bir kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

17.10.2019 12:30Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti
Alanya ilçesinde su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan 40 yaşındaki bir kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen Hakan Şeker (40) İncekum Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. 6 Ekim Pazar günü otelin su kaydırağında kayarken dengesini kaybederek düşmesi sonucunda kafasını kaydırağa çarpan Şeker'in boynu kırıldı. Otel çalışanları tarafından çağrılan sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Şeker, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Şeker'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Hakan Şeker, Almanya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:49 (Özel) Senegalli turiste hakaret eden taksici hakim karşısına çıktı
13:46 Şantajla cinsel istismara 14 yıl hapis
13:45 Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapılıyor
13:45 Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
13:42 Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi
13:42 DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
13:35 SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi
17.10.2019 14:02:21