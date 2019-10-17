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Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce tatil yaptığı otelin su kaydırağından düşen ve başını çarparak ağır yaralanan Hakan Şeker (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.10.2019 12:37Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce tatil yaptığı otelin su kaydırağından düşen ve başını çarparak ağır yaralanan Hakan Şeker (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Hakan Şeker, 6 Ekim Pazar günü İncekum Mahallesi'ndeki bir otelin su kaydırağında dengesini kaybedip düştü. Başını çarpan Hakan Şeker ağır yaralandı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri boynunda kırık olduğu tespit edilen Hakan Şeker'i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi süren Hakan Şeker, dün yaşamını yitirdi.Hakan Şeker'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Hakan Şeker, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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