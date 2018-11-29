Su Kaynağı Taştı, Kuğu ve Ördekler Mesire Alanında Yüzdü

29 Kasım 2018 Perşembe 14:53



29 Kasım 2018 Perşembe 14:53

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde debisi artan yeraltı su kaynağının taşması sonucu Kuğulu mesire alanı su altında kaldı. Buradaki gölette bulunan kuğu ve ördeklerin piknik alanında yüzmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.Seydeşehir'deki Suğla Göleti ve Çarşamba Kanalı aracılığıyla Apa Barajı'nı besleyen Kuğulu mesire alanından çıkan 'Gürlevik' yeraltı su kaynağı, yıl içindeki aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Mesire alanı ve içindeki suni gölet de su altında kaldı. Gölette bulunan kuğu ve ördekler ise piknik alanında yüzmeye başladı. Bu anlar vatandaşların ilgi odağı haline geldi.- Konya