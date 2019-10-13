Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı kırsalda yer alan Karahüyük Mahallesi'nde evlerinin önündeki boşluk alanda arkadaşlarıyla oynayan Muhammet Bozkurt (6), içi su dolu kuyuya düştü.

Bozkurt'un ailesi durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuya inerek beline bağladıkları halatla Muhammet'i bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Su kuyusu ise itfaiye ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: AA