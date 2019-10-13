Haberler » Güncel » Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13.10.2019 12:22
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsalda yer alan Karahüyük Mahallesi'nde evlerinin önündeki boşluk alanda arkadaşlarıyla oynayan Muhammet Bozkurt (6), içi su dolu kuyuya düştü.
Bozkurt'un ailesi durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuya inerek beline bağladıkları halatla Muhammet'i bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Su kuyusu ise itfaiye ekiplerince kapatıldı.
Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:05 Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:04 İzmir sanat sokağı'nın engelsiz korosu
13:04 İzmir uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
13:03 - Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:03 Roman çocuklar geleceğe hazırlanıyor
12:56 Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
12:56 Bursa metresini 2 liradan aldıkları kumaştan elbise yapıp, 150 liraya satıyorlar
13.10.2019 13:08:30