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Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:50
'in ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İsmetpaşa Mahallesi 2. Fethiye Caddesi'ndeki metruk binanın bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye verdi.
Olay yerine gelen ekipler ip ve merdiven yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kedi kuyudan çıkarıldı.
Murat Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini binanın önünden geçerken duyduğunu, kediyi kurtarmaya çalıştığını ama başaramadığını ifade etti. Bal, kedinin çıkarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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