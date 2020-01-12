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Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı'nın Kumlugeçit köyünde su kuyusuna düşen dört yavru köpek, Ağrı Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

12.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:29Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı
'nın Kumlugeçit köyünde su kuyusuna düşen dört yavru köpek, Ağrı Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Su kuyusundan gelen sesler üzerine yavru köpekleri fark eden köylüler, kendi imkanları ile yavru köpekleri kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köpeklerin sahibi olan çocuk ile birlikte yavru köpekleri mahsur kaldıkları kuyudan çıkardı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesaplarından itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AĞRI

İtfaiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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