Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş

Karaman'da kullanılmayan su kuyusunda cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu çobanın, alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlıları, genç çobanı 150 lira için öldürmüş.

14.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:18

Karaman'da kullanılmayan su kuyusunda cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu çobanın 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Çobanı beş el ateş ederek öldürdükleri ileri sürülen 2 şüpheli, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Çoğlu köyü Sığırkuyusu mevkisinde bir süredir kayıp olan Afganistan uyruklu çoban Hilmi Özbek'in (21) cansız bedeni koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metrelik kullanılmayan su kuyusunda bulundu.

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş

GENÇ ÇOBAN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Yapılan incelemelerin ardından çobanın cansız bedeni kuyudan çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından araştırma başlatan jandarma ekipleri, kaybolduktan bir gün sonra cansız bedeni boş su kuyusunda bulunan Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek'in (21) cinayete kurban gittiğini tespit etti.

2 CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren jandarma, Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından 2 cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Zanlılar M.E. ve M.C.'nin jandarmada verdikleri ifadelerinde Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek ile aralarında 150 lira alacak verecek meselesinden tartıştıklarını, sonra tabanca ile beş el ateş ederek öldürdükten sonra 30 metre sürüyerek kuyuya attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş

Kaynak: İHA

Etiketler: Afganistan, Karaman, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (11)
XXX: onları afganistana yollayın. kısas kısas. .
Cevap Yaz 1 1
GERÇEKLER: AFGANI , SURİYESİ , AFRİKASI Bİ BİTMEDİNİZ. . .
Cevap Yaz 17 3
DRAPİZON-ZİKANALI ZEHİR ZEMPEREK ALİ: Ulan sen AFGANLISINA;SURİYELİSİNE;MISIRLISINA, AFRİKALISINA, MISIRLISINA, IRAKLISINA, İRANLISINA kısaca tüm Ümmeti Muhammede Kurban olasın. Seni onların kesip tuvalet guburuna attıkları pis, murdar tırnaklarına vermem sen o pis murdar tırnaklar kadar olamazsın. O AFGAN kardeşim ALLAH ın CC. bize bir emaneti idi o şimdi Cennei Alada Firdevis Cennetinde Acaba sen nerede olacaksın?Sini kınıyor şiddetle ve nefretle telin ediyorum.
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