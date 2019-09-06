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Su kuyusunda karbonmonoksit gazından ölüm iddiası

Mersin'in Gülnar ilçesinde tamir için indiği kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

06.09.2019 12:26 Su kuyusunda karbonmonoksit gazından ölüm iddiası
Mersin'in Gülnar ilçesinde tamir için indiği kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Taşdemir mevkisinde yaşayan Ahmet Uzun, evinin bahçesindeki kuyuda bulunan su motorunu tamir etmek için kuyuya indi.
Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kuyunun ağzının dar olması nedeniyle bir süre çalışma yapan itfaiye ekipleri, Uzun'un cansız bedenini kuyudan çıkardı.
Uzun'un, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ahmet Uzun, Gülnar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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