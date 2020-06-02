Su kuyusunda mahsur kalan tilki yavrusunu itfaiye kurtardı

Düzce'de düştüğü su kuyusuna mahsur kalan tilki yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

02.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:45
Düzce'de düştüğü su kuyusuna mahsur kalan tilki yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde vatandaşlar, ses gelen su kuyusunda, tilki yavrusu olduğunu fark etti.
Tilkiyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun bir file yardımıyla, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu tilkiyi kurtardı.
Yarası olmadığı anlaşılan tilki, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Su kuyusunda mahsur kalan tilki yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Düzce, Güncel, Haber

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