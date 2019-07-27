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Su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde, mahallesine ait su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulundu.

27.07.2019 18:38 Su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulundu
Manisa'nın Kula ilçesinde, mahallesine ait su kuyusunu tamire giden kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Akgül (64), sabah saatlerinde mahalleye ait su kuyusunun borusunu değiştirmek için evinden çıktı.
Bir süre sonra kendisine ulaşamayan yakınları, kontrol için gittikleri kuyunun yakınında Akgül'ü hareketsiz halde yerde buldu.

Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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