Su: "Milletimiz 104 Yıl Önce Çanakkale'de Bağımsızlığından Asla Taviz Vermeyeceğini Tüm Dünyaya...

Kaynak: İHA

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Mesajında Su, Türk milletinin kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini daima kıracağını ve namahremine uzanan hain ellere asla geçit vermeyeceğini tarih boyunca kanıtladığını vurgulayarak, "104 yıl önce Çanakkale'de birbirine kenetlenerek sergilediği kardeşlik ruhu ile kazandığı aziz zaferle bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin eşsiz bir zafer kazanarak tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten bu ruh, günümüzde ve gelecekte de vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve kardeşliğimize yönelik iç ve dış saldırılara karşı koymamızda bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Ecdadımızın bedenini siper ederek bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak, ülkemizi dünyanın önde gelen devletleri arasına taşımak ve milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek için bizler de birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi sonsuz, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - MERSİN