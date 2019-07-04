04.07.2019 09:00
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Su samurları balık avlarken görüntülendi

Su samurları balık avlarken görüntülendi

Kaynak: DHA
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