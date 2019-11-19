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Su samurları yenikapı ve zeytinburnu sahillerinde görüntülendi

Yenikapı ve Zeytinburnu sahilinde balık tutan vatandaşlar, iki su samuru ile karşılaştı.

19.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:02
Yenikapı ve sahilinde balık tutan vatandaşlar, iki su samuru ile karşılaştı. Tuttukları balıklarla su samuru çiftini besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul'da daha önce Küçükçekmece gölünde görüntülenen su samurları bu kez Yenikapı ve Zeytinburnu sahillerinde cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıkçıların yanına kadar gelen 2 su samurunu çevredekiler besledi.
"SU SAMURUNUN SADECE NEHİRLERDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRDÜM"
Su samurlarını gören balıkçı Atilla Aydoğdu, "Önce kedi sandım yardım edecektim ama baktım suya balık gibi dalıp dalıp çıkıyorlar, şaşırdım. Daha önce doğal ortamda görmedim. Su samurunun sadece nehirlerde olduğunu düşünürdüm. Midye ve balık yiyerek beslendiğimi düşünürdüm ama denizde görünce şaşırdım" dedi.
"SEPETİN İÇİNDEKİ BALIKLARI ALDI"
Mehmetcan Sevgi, "Yanımızdan geçti. Balık sandım. Defalarca gördük. Tutmak istedim, suya girdim, kıştı. Oynuyordu benimle, gidip geliyordu. Birisi 'Isırırsa seni parçalar' dedi. Defalarca gördük su samurunu. Buraya Zargana yaklaştığı zaman çok gözüküyor. Bizde o zaman suya bakıyoruz. Zarganayı tutuyoruz" derken, Ahmet Ağır, "Balık tutarken gördüm. Sepetlerimde, livardaki balıklarımı da götürdü. Sepetin içindeki balıkları aldı. Livarla beraber ipi kopardı gitti." diye konuştu.
KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Bu arada su samurları geçen ay da Küçükçekmece gölünde de görülmüştü. Su samurlarının geceleri ortaya çıktığını ve avlandıklarını ifade eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetmişti.
Su samurları yenikapı ve zeytinburnu sahillerinde görüntülendi

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA


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