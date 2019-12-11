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Su samuru şehre indi

Nesli tükenmekte olan ve Batman çevresinde nadiren görülen su samuru kent merkezine indi.

11.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:50Su samuru şehre indi
Nesli tükenmekte olan ve çevresinde nadiren görülen su samuru kent merkezine indi.
Mahallesinde sokakta su samurunu gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Batman çayı çevresinde en son 2013 yılında görülen su samuru, Batman kent merkezinde bulundu. İlk kez su samuru gören vatandaşlar su samurunu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olduğu ifade edilen su samurunu ilk kez gördüklerini ve şaşkınlık yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, "Gece geç saatte sokakta yürürken bu hayvana rastladık. Sonra bunun bir su samuru olduğunu anladık, çok şaşırdık. Hemen onu güvenli bir şekilde yakaladık. Bir müddet sonra onu tekrar doğaya bıraktık" dedi.
(İHA)

Batman, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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