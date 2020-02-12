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Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürpriz

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan Karaçam'a akülü sandalye hediye etti.

12.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:53Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürpriz
Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan 'a akülü sandalye hediye etti.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle ihtiyaç sahibi inanlara ulaşıp sürprizlerde bulunarak yardımlar yapan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, bu sefer de soğuk kış günlerinde sokakta su satıp kendisine akülü sandalye almaya çalışan Erhan Karaçam'a ulaştı. Grup üyeleri Erhan Karaçam'ın su sattığı cadde üzerinde aldıkları akülü sandalyeyi bıraktı. Yapılan sürprizden habersiz olan Erhan Karaçam, her zamanki gibi su sattığı yere geldi. Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri daha sonra Erhan Karaçam'ın etrafını sararak kendisini yeni akülü sandalyesine bindirdi.

Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karaçam'ın, mutluluğu gözlerine yansıdı. - DİYARBAKIR

Karaçam, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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