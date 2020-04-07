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Su sayaçları okunmayacak ve su faturaları son ödeme tarihleri uzatılacak

Afyonkarahisar Belediyesi geçici olarak su sayaçları okunmayacak ve son ödeme tarihlerini de uzatacak.

07.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:38
Su sayaçları okunmayacak ve su faturaları son ödeme tarihleri uzatılacak
Afyonkarahisar Belediyesi geçici olarak su sayaçları okunmayacak ve son ödeme tarihlerini de uzatacak.

Afyonkarahisar belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurmuştur. Abonelerin su faturaları ortalama tüketim üzerinden hesaplanacak olup; Nisan ayı faturalarının son ödeme tarihi 30 Nisan 2020'den 30 Haziran 2020 tarihine, Mayıs ayı faturalarının son ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2020'den 30 Temmuz 2020 tarihine ötelenmiştir. Düzenli sayaç okuma yapıldığında gerekli mahsuplaşma işlemi uygulanacaktır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Güncel
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