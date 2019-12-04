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Su sayaçlarında don uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bu günlerde su boruları ve sayaçların dondan etkilenebileceği belirterek, önlem almaları için vatandaşlar uyardı.

04.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:56Su sayaçlarında don uyarısı
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bu günlerde su boruları ve sayaçların dondan etkilenebileceği belirterek, önlem almaları için vatandaşlar uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklığı düşmeye başladı. Vatandaşların açıkta bulunan su boruları ve sayaçları donmaya karşı koruma altına almaları gerekiyor. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı, yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir. Özellikle müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altına almalılar. Bu noktada sayaç okuma görevlilerinin sayacı okuyabilmeleri için vatandaşlarımızın su sayaçlarını koruma altına alırken tamamen kapatmamaları gerekmektedir"ifadeleri kullanıldı.

Soğuk havaların etkisiyle donan sayaç veya borulara sıcak su dökülmemesi ve ateş tutulmamasının önerildiği açıklamada, "Aksi halde bu durum musluk ve su borularının patlamasına ve hasarın artmasına sebep olur. Gövdesi patlayan su sayaçlarının tamir imkanı olmayıp yenisinin alınması gerekir. Ayrıca bu durumlar su kaybına sebep olur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. Sayacın donması veya patlaması durumunda abonelerin su vanalarını kapatarak Alo 185 Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekmektedir" denildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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