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Su sayaçlarını donmaya karşı koruyun

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü son günlerde, Kırıkkale Belediyesi su sayaçlarının "don" tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

10.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:57Su sayaçlarını donmaya karşı koruyun

SAYAÇLARA SICAK SU DÖKMEYİN

Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüdon olaylarının etkili olduğu son günlerde su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında açıklamada bulundu. Muslukların bir süre açık bırakılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su dökülmemesi, ateş ile müdahalede edilmemesi gerektiğini, bu durumda musluk ve su borularının patlamasına ve maddi hasarın yaşanmasına sebebiyet verileceği belirtildi.

TEDBİR ALINMALI

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ersin Kaplan "Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde su sayaçları ve tesisatta donma olayları yaşanmakta bu sebeple mağduriyetler oluşmakta. Vatandaşlarımız sıkıntıya düşmemeleri için su sayacı ve açıkta bulunan su tesisatının ısı yalıtım malzemeleri ile kapatarak donmaya karşı su sayaçlarını koruma altına almalılar, ayrıca çok az miktarda muslukların açık bırakılması borularda yaşanacak don olayının da önüne geçecektir. Donan su sayaçlarına vatandaşlarımız kesinlikle sıcak su dökmemeli, ateş tutarak donu çözmeye çalışmamalılar, bu durum daha ağır sonuçlara yol açmakta. Bu konuda abone sahiplerimiz duyarlı olmalılar" dedi.


Kırıkkale, Güncel

Kaynak: Bültenler

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