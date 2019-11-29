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Su sevincini dengbejlerle kutladılar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi'ne yeni su hattı çekilmesi, dengbejlerin (ozan) seslendirdiği klamlarla (şarkı) kutlandı.

29.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:45Su sevincini dengbejlerle kutladılar
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçesi Hacıköy Mahallesi'ne yeni su hattı çekilmesi, dengbejlerin (ozan) seslendirdiği klamlarla (şarkı) kutlandı.

Soğuk ve karlı havalarda bile çalışmalarına ara vermeden devam eden VASKİ ekipleri, bilhassa kırsal mahallelerde susuzluk çeken yerleşim yerlerinde yoğun mesai harcıyor. VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi'ne yeni su hattı çekerken, mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin çalışması sırasında dengbejler de sevinçlerini şarkılar seslendirerek dile getirdi.

VASKİ ekipleri, içme suyu konusunda sıkıntı çeken Hacıköy Mahallesi'ne bin metrelik ek su hattı çekti. Ekiplerin zorlu şartlarda çalıştığını gören mahalle halkı, yardım için harekete geçti. Çoğu vatandaş ekiplerin çalışmalarına bizzat katılırken, kimileri de soğuk ve karlı havada semaver yakarak çalışanlara çay ikramında bulundu.

Mahalle Muhtarı Nasır Koyuncu ile Belediye Meclis Üyesi Aydın Koyuncu da, çalışmalar sırasında ekipleri yalnız bırakmayarak emeği geçenlere teşekkür ettiler. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gürpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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