- Su seviyesi arttı Seyfe Gölüne flamingo akını başladı

Kaynak: İHA

- Su seviyesi arttı Seyfe Gölüne flamingo akını başladıKIRŞEHİR - Mevsimsel yağışların etkisi ile su seviyesinin arttığı Seyfe Gölünde, flamingolar görsel şölen oluşturdu. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, artan su seviyesine bağlı olarak flamingoların Seyfe'ye akın ettiğini göldeki su seviyesi oranının da korunması gerektiğini belirtti.Çetiner, açıklamasında; "Yetkililerden ricamız, göle su girişine engel olan problemlerim bir an önce çözülerek su seviyesinin korunarak gölde ki güzelliklerin devamını sağlamaları. En kalıcı çözüm Yamula-Kalaba-Seyfe sulama hattı projesinin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Proje başladı ama ağır ilerliyor."dedi.Su seviyesinin artış göstermesi ile birlikte yüzde 50 oranında flamingonun göle akın ettiğini anlatan Çetiner, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Flamingo sayısının artış gösterdiğini görebiliyoruz. Nedeni ise Seyfe Gölündeki su seviyesi oranının yüksek olmasının yanında ortamında güzel olmasından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 50 daha fazla artış var. Bu artış devam edecektir. Göçler bölgeye yeni başladı. Turnalar bölgeye biraz erken geldi. Mart sonu yada Nisan ayı başlarında gelmesi gerekirken Mart ayının ortasında geldiler. Hava şartları ve göl şartlarından kaynaklı bir durum. İki göç yolu üzerinden bir tanesinin Seyfe olması da kuşların konaklamasını sağlıyor. Ortam güzelleşmezse şahsım ve yetkilileri suç işlemiş kabul ediyorum.