18.06.2019 13:37
Haberler» Spor» Haber

Su Sporları Merkezi'nde kampa girdiler

Su Sporları Merkezi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü yaz sporları kampı İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü yaz sporları kampı İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi.

Kampa su sporları ders hocası Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl ve Araştırma Görevlisi Yalın Aygün katıldı. 3 gün devam edecek Kamp programında spor yöneticiliği bölümünde okuyan 30 öğrenci su sporları merkezi müdürü Oğuz Avcı koordinatörlüğünde kano ve kürek branşında uygulamalı eğitimler alacaklar.

Kampa katılan öğrenciler Kalegöl Otelde 3 gün boyunca konaklayacak ve İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde kano ve kürek eğitimlerine katılacaklar. Prof.Dr. Cemal Gündoğdu bu eğitimlerin ilk defa İnönü üniversitesi su sporları merkezinde gerçekleştirildiğini, su sporları merkezinin konum, malzeme ve görev alan eğitimcileri ile tüm bölgeye başarı ile hitap edecek bir tesis olduğunu ifade etti. - MALATYA
Kaynak: İHA
Cemal Gündoğdu, Malatya İnönü Üniversitesi, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:50 Fındık dalından 'ok ve yay' yarışması
14:49 Menteşeli Karateciler Denizli'den 5 altın madalya ile döndü
14:47 İsmail Köybaşı'na 3 talip birden
14:46 Osmaniyeli atlet, Türkiye'yi temsil edecek
14:41 Vahit İpek Dünya Şampiyonu oldu
14:40 Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi!
14:25 Başkan Yüce, Olgunlar Turnuvası açılış programına katıldı