"Su sporları merkezlerimiz Marmaris'e artı değer katıyor"

Marmaris
Belediye Başkanı Mehmet Oktay
, üç hafta önce ihalesi yapılan su sporları merkezlerinin sahipleriyle bir araya geldi.
Siteler Mahallesi'nde bir otelde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, üç hafta önce bir yıllık süreyle ihaleleri yapılan 12 su sporları merkezi sahibiyle bir araya gelerek istişarede bulundu.
İşletme sahipleriyle karşılıklı istek ve taleplerin dile getirilmesinden sonra Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmenin son derece kıymetli olduğunu söyledi.
Oktay, hem turistlere hemde turizme hizmet edenlere yardımcı olma anlayışı içinde olduklarını belirterek, "Marmaris için huzurun amacındayız. Su sporları merkezlerinin ihale sürecinde kamu menfaatini gözeterek turizme hizmet sunmayı hedefledik. Kaymakamlığımız, Deniz Ticaret Odası, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğümüz ile sürekli istişare içinde olduk." ifadelerini kullandı.
Marmaris Su Sporları Kooperatifi sözcüsü Salih Tunç ise Marmaris Körfezi'nde huzur dolu bir hizmet vereceklerini dile getirdi.