Su Tahliye Kuyusuna Düşen Koyunu İtfaiye Ekibi Kurtardı

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı.
İlçenin İkikubbe Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, üzeri açık su tahliye kuyusuna düşen koyunu fark edince Ahlat Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Koyunu bulunduğu yerden çıkarmak için mahalleye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek koyunu kurtardı.
İtfaiye eri Mazlum Kürüm, yaptığı açıklamada, kuyudan çıkardıkları koyunu belediyenin kademesine götüreceklerini, sahibi bulununca koyunu kendisine teslim edeceklerini söyledi.
Bitlis,Ahlat,İtfaiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 02:25