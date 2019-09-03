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Su tankerinin bağ evine daldığı kazada ölen belediye çalışanı toprağa verildi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankerinin savrularak bağ evine dalması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) çalışanı Ahmet Karaçam (43) toprağa verildi.

03.09.2019 16:48 Su tankerinin bağ evine daldığı kazada ölen belediye çalışanı toprağa verildi
KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankerinin savrularak bağ evine dalması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) çalışanı Ahmet Karaçam (43) toprağa verildi.
Kaza, pazar günü öğlen saatlerinde Hacılar- Erciyes yolunda meydana geldi. Şehir merkezine giden Ahmet Altıparmak (36) yönetimindeki  i 38 YL 778  KASKİ'ye ait plakalı su tankeri virajda kontrolden çıkarak savruldu. Tanker, yol kenarında bulunan,, Fatma- Nuhu Abravcı çiftine ait müstakil bağ evine daldı. Tanker hızla girdiği evin içinde devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz altında bulunan kişilerin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu enkaz altından çıkarılan KASKİ çalışanları Ahmet Altıparmak, Ali Suna (30) Ahmet Karaçam (43) ve ev sahibinin eşi Fatma Abravcı (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ev sahibi Nuhu Abravcı ise, hastanede tedaviye alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden KASKİ çalışanı Ahmet Karaçam için Pınarbaşı ilçesi Karslı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Karaçam, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, kazada hayatı kaybeden Ahmet Altıparmak, Ali Suna ve Fatma Abravcı da dün toprağa verildi.



Hacılar, Karaçam, Güncel

Kaynak: DHA

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