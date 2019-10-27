Su tasarruflu yeni nesil vitrifiye serileri

Seramiksan'ın fonksiyonel ve çevreci tasarım anlayışıyla tasarladığı su tasarruflu yeni nesil klozetleri, minimum su tüketimiyle temizlik sağlıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve kullanıcı dostu banyo çözümleriyle tüketicilerin ihtiyacını karşılayan Seramiksan'ın, su tasarrufuna yönelik geliştirdiği vitrifiye serileri, sağladığı su ve enerji tasarrufuyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaya katkıda bulunuyor.

Seramiksan'ın Ar-Ge ve tasarım çalışmaları sonucu oluşturduğu Terra ve Volcano Rim-out asma klozet serileri, kanalsız tasarımı sayesinde kir ve bakterilere karşı daha hijyenik ve kolay temizlenme özelliği ile öne çıkıyor.

2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan Rim-out klozetler, bakteri oluşumunu engelleyerek minimum su ile maksimum hijyen sağlıyor.

Kaynak: AA