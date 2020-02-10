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Su tesisatçısında 20 bin liralık soygun

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözü dönmüş hırsızlar, ana cadde üzerinde bulunan su tesisatçısını soyup soğana çevirdiler.

10.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:01Su tesisatçısında 20 bin liralık soygun
'ın ilçesinde gözü dönmüş hırsızlar, ana cadde üzerinde bulunan su tesisatçısını soyup soğana çevirdiler.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Erbil Erdoğan'ın işlettiği Berrak Su Tesisatı isimli iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin camı kırıp, levye yardımıyla kapıyı açtıktan sonra içeriye girdiği tespit edildi. Raflardaki çok sayıda yeni su tesisatı malzemelerini çaldığı belirlenen hırsızlar, kayıplara karıştı.

Garip bir olay

Zararının yaklaşık 20 bin lira civarında olduğunu ifade eden Erbil Erdoğan, "Duyan komşuların vermesi üzerine dükkanıma geldiğimde camın kırık olduğunu gördüm. İçeride ne var ne yok boşaltmışlar. Tahminime göre olay 03.00 - 03.30 sıralarında gerçekleşmiş. 15 - 20 bin liralık bir kaybımın olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar işlek bir caddede bu dükkanın soyulması bana göre çok enteresan. İşlek bir noktada bu hırsızlık bana biraz garip geldi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

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