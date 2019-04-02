Su Ürünleri Av Yasağı Başladı

Kaynak: İHA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Su Ürünleri Av Yasağı'nın 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı duyuruldu.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:"1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine göre çıkarılan, 4/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 4/2 Amatör Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği, İlimizde "Su Ürünleri Av Yasağı" başlayacaktır. Buna göre;1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazan, sazangiller ve yayın balığı avcılığı yasaktır.Sudak ve tatlı su levreği avcılığı (15 Mart - 30 Nisan), sazan ve sazangiller avcılığının yasak olduğu dönemde de (1 Temmuz'a kadar) yasaktır.Tüm iç sularda (1 Kasım-30 Haziran) tarihleri arasında kerevit avcılığı yasaktır.Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yaparak şnorkel ve su altı tüfekleri kullanarak avcılık yapılması yasaktır.Av yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır."Menşei Belgesi" alınarak avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünden ayrıca izin alması zorunludur.Tüm iç sularda su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.Avcılığın yasak olduğu dönemlerde gemiler ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemesi, alet, edevat, yemler ve takımlarının vb. bulundurulması yasaktır.Av yasağı süresince 'Gümüş Balığı' avcılığı yalnızca İl Müdürlüğümüzün belirleyeceği alanda ve Bakanlıkça 'Gümüş Balığı' avcılığı için yalnızca karaya çekilebilen manyat, tarlakoz, barabat ağı (orta ve küçük boy ığrıp) kullanım izni almış balıkçılarımız tarafından yapılabilecektir.Bu dönemde denetimlere ağırlık verilecek olup, Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, Ticari avcılık ve Amatör avcılık ihlalleri için İdari Para Cezası uygulanacak ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulacaktır. Bilinmelidir ki, uygulanan yasaklar ve sınırlamalar emanetçisi olduğumuz doğal su kaynaklarımızın gelecek nesillere de aktarılabilmesi amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır.Av yasağını halkımıza duyurmak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve av yasağı süresince av yasaklarıyla ilgili ihlalleri; Alo 174 Gıda Hattı'na, en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ve Belediye Zabıta Teşkilatlarına haber vermelerini rica ederiz." - KAYSERİ