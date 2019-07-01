01.07.2019 19:09
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Su ürünleri av yasağı sona erdi

Elazığ'da su ürünleri av yasağı sona erdi.

Elazığ 'da su ürünleri av yasağı sona erdi.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Vedat Ergin , Keban Barajı Korulu alanında av sezonun başlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ilde yıllık 18 bin ton alabalık üretildiğini söyledi.
Yaklaşık 15 balıkçı teknesi ile baraj gölünde balık avlandığını işaret eden Seçkin, "Baraj göllerimizde bulunan balıklarımız oldukça lezzetlidir. Keban Barajında avlanan balıklar yakın çevre illere pazarlanıyor. Elazığ olarak yaklaşık 68 bin hektar su alanına sahibiz." dedi.
Programa, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli , Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı , Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İhsan Demir ile Elazığ Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Gül'ün de katıldığı programın ardından balıkçılar avlanmak için tekneleriyle açıldı.Su ürünleri av yasağı sona erdi
Kaynak: AA
Elazığ , Güncel

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