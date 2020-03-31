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Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza kesilecek

Su ürünleri avlanma yasağının 1 Nisan tarihinde başlayacağı hatırlatılıp, av yasağına uyulması istenerek, uymayanlara ceza kesileceği vurgulandı.

31.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:46
Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza kesilecek
Su ürünleri avlanma yasağının 1 Nisan tarihinde başlayacağı hatırlatılıp, av yasağına uyulması istenerek, uymayanlara ceza kesileceği vurgulandı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tebliğ hükümlerine göre; iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Sportif ( Amatör ) amaçlı da olsa sazan balığının avlanması yasaktır. Genel olarak avlanmanın yasak olduğu bu dönemde, avlanılması yasak olan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, avlanma yasaklarının, su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretimi arttırmak, iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını korumak, ekonomik türleri geliştirmek için kısaca balıkçılığın ve balıkçıların geleceği için konulduğuna dikkat çekilip, "Biz ve bizden sonraki neslin geleceği için, balıkçılığımızın geleceği için, balık neslini yok etmeyelim, avlanma yasağına uyalım, uymayanları ikaz edelim" denildi.

Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza kesilecek

Bütün ikazlara rağmen yasaklara uymayanları, Tarım ve Orman İl, İlçe Müdürlüklerine, en yakın emniyet ve jandarma birimlerine veya belediye zabıta amirliklerine bildirilmesi istendi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, 1 Nisan, Güncel
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