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Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.

25.09.2019 15:52Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.

Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri ile koordinasyon sağlanarak il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere yapılan asgari avlanabilir balık avcılığı ve satışı kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, İğneada, Güncel

Kaynak: İHA

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