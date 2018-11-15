Kırklareli
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler Demirköy
İlçesine bağlı İğneada
beldesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı
yetkilileriyle koordineli olarak su ürünleri denetimleri yaptı. Söz
konusu denetim ve kontrollerde, su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanımı yasak olan misina ağlarının denize atılmış olduğu tespit edilmiş edilerek, ağlar toplandı.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynakların korunması oldukça önemli olduğunu bildirdi.
Bu nedenle denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Özel, denizlerde var olan su ürünleri stoklarının yeni nesillere de miras olarak bırakılabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
Demirköy,Kırklareli
15 Kasım 2018 Perşembe 09:40