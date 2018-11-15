15 Kasım 2018, 09:40
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Su Ürünleri Denetimleri

Su Ürünleri Denetimleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileriyle koordineli olarak su ürünleri denetimleri yaptı.

Söz konusu denetim ve kontrollerde, su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanımı yasak olan misina ağlarının denize atılmış olduğu tespit edilmiş edilerek, ağlar toplandı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynakların korunması oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Bu nedenle denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Özel, denizlerde var olan su ürünleri stoklarının yeni nesillere de miras olarak bırakılabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Demirköy,Kırklareli
15 Kasım 2018 Perşembe 09:40