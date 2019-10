Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, orman yangınlarına müdahale için yüksek teknolojiye sahip Rus uçaklarıyla ilgilendiklerini, bunun daha ilerisi Japon teknolojisine sahip 4 motorlu uçakları da değerlendireceklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl yangın mevsimine kadar uçak meselesini çözmüş olacağız." dedi.

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda devam ediyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sarımsak ithalatında gümrük vergisinin indirildiğini anımsatarak, bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarımsal ithalatının arttığını, çiftçi sayısının azaldığını söyledi.

Türkiye'de depolarda 55-60 bin ton kırmızı et bulunduğunu iddia eden Sarıbal, bir yılı aşkın süredir bu ürünlerin depolarda tutulduğunu ileri sürdü.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AK Parti iktidarları döneminde 8 tarım bakanı değiştiğini ancak bu kişilerden hiçbirinin tarımla ilgili bir alanda yüksek öğrenim görmediğini belirtti.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapılacağı alanların kiralamasının Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılmasının şaibe yaratacağını, bu nedenle söz konusu düzenlemenin doğru olmadığını ifade eden Barut, su ürünleri fakültelerinden mezun olanların istihdam edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

"Yazık değil miydi İzmir'in ciğerleri yanarken?"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarımsal destek ödemelerinin hala yapılmamasına tepki göstererek, gübre ve mazot desteklemelerinde puanlama sistemine geçilmesinin planlanmasını da eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kurumlarındaki yöneticilerin, ihtisas alanlarına uygun olarak atanmadığını anlatan Aygun, bu nedenle söz konusu kurum ve kuruluşların zarar ettiğini, ülke tarımına katkı sağlayamadığını iddia etti.

İzmir'de çıkan orman yangınında, Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarının kullanılmadığını anımsatan Aygun, "Yazık değil miydi İzmir'in ciğerleri yanarken?" sorusunu yöneltti.

Aygun, Sırbistan'dan et ithalatını da eleştirdi.

Komisyon Başkanı Kılıç, Türkiye'de yeterli et stoku varken ithalatın yapılmadığını, bunun tedbiren yapılmış bir anlaşma olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ama balık lüks"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, balık fiyatlarının yüksek olduğunu, balık popülasyonunun ise gün geçtikçe azaldığını ifade etti.

Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergilerinin düşürülmesinin sorunlara çözüm getirmediğini ve söz konusu vergiden de mahrum kalındığını anlatan Gaytancıoğlu, tarımsal desteklemelerin doğru şekilde planlanması gerektiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, su ürünleri üretiminde birçok sorun bulunduğunu, ithal balık tüketildiğini ileri sürerek, "Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ama balık lüks." diye konuştu.

"48 yıl sonra ilk kez kanunda değişiklik yapılacak"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, kendisinin de aynı konuda sunduğu bir kanun teklifinin komisyona havale edildiğini belirtti.

Söz konusu teklifi, görüşülen düzenlemeyi desteklemek amacıyla hazırladığını kaydeden Karadeniz, "Uyanıklık ve acelecilik olarak görmüş ve kabul etmemişsiniz. 5 yıllık milletvekilliğim sürecinde 'uyanıklık' tabirine üzüldüğüm kadar hiçbir şeye üzülmedim." diye konuştu.

Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, zorunlu olmamasına rağmen söz konusu teklifi birlikte görüşülmesi için oylamaya sunduğunu ancak reddedildiğini belirterek, "Uyanıklık" kelimesini Barış Karadeniz hakkında kullanmadığını söyledi.

Karadeniz'in "Özür dileyin de barışalım." sözleri üzerine Kılıç, özür diledi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, kendisinin hidrobiyolog olduğunu, teklife ilişkin birçok bilim insanıyla görüşülerek fikirlerinin alındığını anlattı.

Kaçakçılığın önlenmesine ilişkin düzenlemelerin teklifte yer aldığını vurgulayan Kalyoncu, Su Ürünleri Kanunu'nda 48 yıl sonra ilk kez değişiklik yapılacağına işaret etti.

"Hamsiye hasret kalabiliriz"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, balık popülasyonunun azaldığına dikkati çekerek, "Hamsiye hasret kalabiliriz." dedi.

Balıkçılık konusunda su ürünleri kooperatiflerinin devreye alınmasını öneren Turan, böylece üreticilerin örgütlenmelerinin sağlanabileceğini vurguladı.

Sahil hatlarında zıpkınla orfoz avcılığı yapıldığını ifade eden Turan, söz konusu avcılığın rüşvetle devam ettiğini öne sürdü.

Cezaların artırılmasının değil, su ürünleri politikasının temelden şekillendirilmesinin çözüm getireceğini dile getiren Turan, "Üç tarafımızdaki denizlerimizi lağım olarak kullanıyoruz. Ondan sonra da oradan çıkanların şifa vereceğini düşünüyoruz. Çok ağır metaller var. Kızıma bunları yedireyim mi bilemiyorum." dedi.

"Rantın devletin kasasına gitmesi lazım"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, kanun teklifinin balıkları ve dürüst balık üreticisini korumayı hedeflediğini dile getirdi.

Balıkçı barınaklarına yatların çekildiğini anlatan Pektaş, "Ortada bir rant varsa, bu rantın devletin kasasına gitmesi lazım." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, teklifle cezaların caydırıcılığının artırılacağını vurgulayarak, "CHP'li belediyelerin kirlettiği Ergene Nehri'ni temizlemek için uğraşıyoruz. CHP'li belediyelerin yapmadığı arıtmayı biz yapıyoruz." dedi.

CHP'li Gaytancıoğlu da Ergene'deki kirlilikte belediyelerin kusuru bulunmadığını söyleyerek, "Ergene'deki kirlilik evsel atıkla gerçekleşemez. Sanayi atıklarıyla bu hale geldi." ifadesini kullandı.

"2019 yılında 2 bin 47 yangın çıktı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, GAP'ta ana kanallara öncelik verdiklerini, bu kapsamda toplam sulanabilir alanı 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özkaldı, 2002-2019 arasında Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının artış gösterdiğini kaydetti.

Bakanlık olarak orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini dile getiren Özkaldı, "2019 yılında 2 bin 47 yangın çıktı. Yanan alan 5 bin 518 hektar." dedi.

Yangına müdahalede çoğunlukla helikopterlerin kullanıldığını ifade eden Özkaldı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarına müdahalede insansız hava araçlarını da kullanmaya başladık. Bunların termal özelliği var. Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızda Yangın Yönetim Merkezimiz var. Sayın Veysel Eroğlu kurmuştu. Meteorolojik veriler geliyor. Yangını ortaya çıkaran faktörler, nem oranı, hava sıcaklığı, rüzgarın şiddeti ve yönü belirleniyor. Ön çalışma yapılarak, bilgilendiriliyor. Bu yüksek teknolojiyi kullanarak bu 12 dakikayı 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz."

Özkaldı, Bakanlığın 2019 yılında 5 adet yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine çıktığını ancak bu ihaleye katılım olmadığını kaydetti. Daha sonra aynı amaçla ve pazarlık usulüyle çıkılan ihaleye Türk Hava Kurumunun teklif verdiğini bildiren Özkaldı, THK'nin teklifinin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğunu, Bakanlığın bu yüksek teklifi kabul etmek yerine ihaleye çıkarak helikopter kiraladığını anlattı.

Bakan Yardımcısı Özkaldı, "Daha yüksek teknolojiye sahip Rus uçaklarıyla ilgileniyoruz. Bize örnek olarak tahsis edildi. 10 günlük bir pilot bölgede uçuşlar yapıldı. Arkadaşlar teknik olarak değerlendiriyorlar. Bunun daha ileri teknolojisi Japon teknolojisine sahip 4 motorlu uçaklar da var. Onları da değerlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl yangın mevsimine kadar bu uçak meselesini çözmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kısa süre önce Çin'e kiraz ihraç etmeye başladığını anımsatan Özkaldı, Çin'in Türkiye tarımı için çok önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Özkaldı, Bakanlığın, 2011 yılından itibaren Ergene Nehri'nin temizlenmesi için evsel atık tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalara başladığını da kaydetti.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

