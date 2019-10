Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde, İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, teklifle, balıkçılığı destekleyecek ve balıkçıkların refahını artıracak bir düzenleme yapılmadığını savundu.Teklifteki düzenlemelerin, Türkiye 'de balıkçılığı geliştirmek için yeterli olmadığını belirten Altıntaş, "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla zengin su ürünleri potansiyeline sahip bir ülke. 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridimize ek olarak su ürünleri üretiminde kullanabileceğimiz 170 bin kilometrekare doğal ve 3 bin 442 kilometrekare baraj gölüne sahibiz, fakat ne yazık ki bu nimetlerden yeterince faydalanamıyoruz." dedi.MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, su ürünleri sektörünün, bugün itibarıyla yaklaşık 250 bin insana iş alanı açan ve oluşturduğu katma değerle Türkiye'ye değer katan önemli bir sektör olduğunu söyledi.Bu sektörün, gelişimini 1971'de çıkarılan Su Ürünleri Kanunu ile bugünlere taşıdığını dile getiren Kaşıkçı, "Kanunun günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan kanun teklifiyle su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve balıkçılık kaynaklarımızın korunmasına ilişkin ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır." diye konuştu.CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'de Su Ürünleri Kanunu'yla ilgili taslağın ilk kez 1950'de hazırlandığını, 21 yıl Meclisin raflarında bekletildikten sonra 1971'de kanunlaştığını aktardı.Eksikleri olan mevcut kanunun, güncellikten uzak ve değiştirilmeye muhtaç olduğunu ifade eden Barut, "Sektörümüzün tüm paydaşları tarafından mevcut kanunun yıllar içinde yetersiz kaldığının dile getirildiğini ve herkesin değişimi desteklediğini görüyoruz, biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Kaçak avcılık önlenecek"AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de bir yılı aşan süredir çalıştıklarını, konunun tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ve birçok açıdan yeni düzenlemeler içeren teklifi hazırladıklarını anlattı.Su Ürünleri Kanunu'nun gelişen teknolojik imkanlar, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar ile sektörün ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığına işaret eden Karayel, şöyle konuştu:"Teklifte, su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve balıkçılık kaynaklarımızın korunmasına ilişkin ihtiyaç duyulan hususlar yer almaktadır. Sektör paydaşları, akademi camiası, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kurallara uyan gerçek balıkçılar bu teklifin bir an önce yasalaşmasını beklemektedir. Su Ürünleri Kanunu ile Kabahatler Kanunu'nun uyumlaştırılması ve güncellenen idari yaptırımlar ile başta balık olmak üzere yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi ve kural dışı su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.Ayrıca balıkçı gemilerinin ruhsatlarına yeni düzenleme imkanı getirilmektedir. Yeni düzenlemeyle, kaçak, ruhsatsız teknelerle, gırgır, trol, algarna gibi vasıtalarla avcılık yapanlara, deniz patlıcanı ve midye gibi canlıları yasal olmayan yollarla avlayanlara caydırıcı idari para cezaları getirilmekte, gemiler dahil tüm av araçlarına ve yakaladıkları ürünlere el konularak tekneler ve av araçlarının imha edilmesi hükme bağlanmaktadır.""Centilmenlik anlaşmalarının hiçbirine uymayacağız"Bu arada yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanlığı olarak iktidar partisinin grup başkanlarıyla ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla, Meclisin alması gereken kararlarda, Türkiye ile ilgili öncelikli her konuda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.Özkoç, "Sayın Başkan, bazen başkanlığınızda, bizi kendi odanıza davet ederek, bu ülkeyle ilgili önemli olan sorunlarda bilgilendirip, bunların öncelikle görüşülmesini ve bu konuda siyaset üstü bir tavır takınmamızı istiyorsunuz. Bunu büyük bir memnuniyetle yerine getiriyoruz. Bu, şunu ifade ediyor; TBMM'nin iradesi her şeyin üstündedir ve milletin iradesidir." ifadelerini kullandı.Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM'nin aldığı kararın üstünde, bir yönetim kurulu kararıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici'nin görevine son verildiğini aktaran Özkoç, "Siyasi partilerin centilmenlik anlaşmalarını bozmaması gerekir. Çünkü bu bir temayül oluşturuyor ve TBMM'nin işleyişini belirliyor. Çok üzülerek ifade ediyorum ki şu andan itibaren TBMM'de, CHP Grubu olarak bu tür centilmenlik anlaşmalarının hiçbirine biz de uymayacağız." şeklinde konuştu.Teklifin, birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.