Su ürünleri ve hayvansal mamullerimiz Anuga'da görücüye çıktı

İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olan Anuga Fuarı'na katılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde Türkiye'nin potansiyelini ithalatçılara aktardı, Ürünlerini tanıttı.

Anuga Fuarı'nın bu yıl 100. Yılını kutladığı bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, dünyada stratejik sektör haline gelen gıdada Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak daha fazla pay alma çabası içinde olduklarını kaydetti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü pazardaki bütün zorluklara rağmen, sektörün özverili çalışmalarıyla 2023 ihracat hedefini arttırdı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2019 yılının Ocak – Eylül döneminde yüzde 3'lük artışla ihracatını 1 milyar 833 milyon dolardan, 1 milyar 882 milyon dolara taşıdığının altını çizen Girit, "İhracat artış hızımızı tekrar iki rakamlı seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bunun için tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Anuga Fuarı bu anlamda son derece başarılı bir tanıtım olanağı sağladı. 2023 yılı için belirlenen ihracat hedeflerinde genel anlamda aşağı yönlü bir revizyona gidilirken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak hedefimizi 3 milyar dolardan, 3.5 milyar dolar şeklinde yukarı yönlü revize ettik." dedi.

5-9 Ekimtarihleri arasında düzenlenen Anuga Fuarı'na bu yıl 107 ülkeden, 7 bin 590 firma katılırken, Türkiye 317 firma ile temsil edildi. Türkiye, ev sahibi Almanya, İtalya, İspanya ve Çin'in ardından fuara en büyük katılımı gerçekleştirdi.

ALMANYA'YA İHRACATTA HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Türkiye, 2019 yılının Ocak – Eylül döneminde Almanya'ya 70 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamul ürünü ihraç etti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, iştigal konusu olan balık, bal, kanatlı ve süt ürünleri gibi hayvansal mamul ihracatını 100 milyon doların üstüne çıkartmayı hedefliyor.

Türk firmaları Anuga Fuarında 7 ayrı ihtisas salonunda gıda ürünlerini tanıtma olanağı buldu. Anuga Fuarı'nda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'ni Yönetim Kurulu Üyeleri Nedim Kalpaklıoğlu ve Osman İşlek temsil etti.