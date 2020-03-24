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Su ürünlerinde av yasağı 1 Nisan'da başlayacak

Su ürünlerinde av yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirilip, yasağa uymayanlara ceza kesileceği vurgulandı.

24.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:59
Su ürünlerinde av yasağı 1 Nisan'da başlayacak
Su ürünlerinde av yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirilip, yasağa uymayanlara ceza kesileceği vurgulandı.

Malatya Tarım ve Orman il Müdür Tahir Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gıda üretimimizin arttırılması için büyük uğraşlar verildiği ve işsizliğin önlenmesi için nasıl çalışmalar yapıldığı herkesçe bilinmektedir. Değerli balıkçılarımızın da böylesine kazanç mücadelesi içinde olduğunu biliyoruz. Su ürünleri, hızla artan nüfus için hem büyük bir besin kaynağı potansiyeli, hem de insanların dengeli beslenmesinde eşsiz bir gıda olduğu için; balıkçılık dünyada ve ülkemizde gittikçe daha da önem kazanan bir iş sahası olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Macit, "İlimiz iç sularında 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında sportif, amatör amaçlı da olsa sazangillerin avlanması yasaktır. Genel olarak avlanmanın yasak olduğu bu dönemde, avlanılması yasak olan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır" dedi.

Tahir Macit, "4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler ile getirilen yasak, sınırlama ve düzenlemeler hakkında daha kapsamlı bilgi bakanlığımıza ait internet adresinden (www.bsgm.gov.tr ) veya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden elde edilebilecektir" şeklinde konuşarak, bütün ikazlara rağmen yasaklara uymayanları Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine, en yakın emniyet ve jandarma birimlerine, belediye zabıta amirliklerine veya bağlı bulunduğu mahalle muhtarlarına bildirilmesi gerektiğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : 1 Nisan, Güncel

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