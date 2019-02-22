Su Üzerine Yapılan Her Şey Ebru Değil

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün "Usta Çırak Buluşmaları" programı kapsamında Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alparslan Babaoğlu ESEV Ebru öğrencileriyle bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda Babaoğlu, ebru sanatının uygulanmasındaki incelikleri ve teknik detaylarını anlattı.

EBRU, UNUTULMAMASI GEREKEN BİR SANAT

Ebru sanatını, Osmanlı'daki üslupla sürdürmeye çalışan üstatlardan olan Alparslan Babaoğlu, su üzerine yapılan her şeyin ebru olarak algılanmasının yanlış olduğunu ve ebrunun doğru tanımlanmasıgerektiğini söyleyerek özetle şu bilgileri verdi: "Japonların bir kağıt bezeme sanatı var tıpkı bizim ebrumuz gibi, suyun üzerine boyayı döküyorlar ve üzerine bir kağıt kapıyorlar. Türkiye'de de bunu yapanlar var ve buna ebru diyorlar fakat bu tanım yanlış. Bir şeye ebru demek için suyun üzerine yapılmış olması yeterli değildir. Ebru; yağlı boya, sulu boya gibi bir boyama tekniğinin adıdır. Bu tekniği kullanarak resim de yapabilirsiniz ebru da yapabilirsiniz. Biz suyun üzerine yapılan her şeye ebru dersek, bundan elli sene sonra ebru diye bir şey kalmayacak. Ebru, bence muhafaza edilmesi ve korunması gereken bir sanat, bunun unutulmasına izin vermememiz lazım. Gerçekten ebru olarak adlandırılan işler dışında yapılan işlerin yanlışlıkla bile olsa ebru olarak isimlendirilmesini engellenmeli. Onlar ebru ile isimlendirildiği sürece, ebru bir kargaşanın içinde kaybolup gidecek".

GELENEKSEL SANATTA ÜÇ BOYUT YOK

Ebru ile resmin farklı dallar olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "Suyun üzerinde 3 boyutlu çiçek yapıyorlar, çok başarılı bir yöntem; ama onlar sadece su üzerine ebru tekniği kullanılarak yapılan resimlerdir, ebru değildirler. Bizim geleneksel sanatlarımızda üç boyutlu bir teknik yoktur. Ebrunun amacı bir çiçeğin aynısını yapmak değildir. Kuş resmi, börtü böcek resmi, su üzerine silüet yapmak ebru yapmak değildir, bunlar ebru tekniği kullanılarak yapılan resimlerdir. Bu ayrımı bilerek bu çalışmaların adını doğru koymak gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler