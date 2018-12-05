05 Aralık 2018, 12:59
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Su Yerine Antifriz İçen Sumru Yavrucuk'tan İlk Açıklama: Sıvıyı Oyun Sırasında İçtim

Su yerine Antifriz içip apar topar hastaneye kaldırılan Sumru Yavrucuk, twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Usta oyuncu, Antifrizi oyun sırasında içtiğini söyledi.

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

"SU BARDAĞINA YANLIŞLIKLA ADBLUE SIVISI KONMUŞ"

Hastanede gözetim altında tutulan 57 yaşındaki usta oyuncu durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavrucuk, "Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum'da oynuyorum. Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim" açıklamasıyla yüreklere su serpti.

Su Yerine Antifriz İçen Oyuncu Sumru Yavrucuk, Hastaneye KaldırıldıSu Yerine Antifriz İçen Oyuncu Sumru Yavrucuk, Hastaneye Kaldırıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:59



YORUMLAR (9)
X: Bi karar verin sahne arkasındamı oyun sıradındamı şunu bileşimde ona göre yorum yapalım....sahne arkasında dediğinizde yaptığım yorum Çöpemi gitti yani şimdi.
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ADI ÜSTÜNDE OYUNCU: İyi reklam yaptılar. Tiyatro salonu dolar şimdi.
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SEREN CAN: Çok geçmiş olsun gerçek sanatçı
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ESTABAN: antifiriz renklidir su diye içilmez, şunu likor yada kokteyl içki ile karıştırmış diyelim,
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HHCGM: ben endişelenmedim çokta tın
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