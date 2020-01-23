Suadiye Gönüllüleri İstanbullu Çocukları Başkan Büyükerşen ile buluşturdu

Çocukların sokaklardan kurtularak spor, sağlık, müzik ve yetenek dolu bir dünyayı kucaklamaları için büyük bir özveriyle çalışan Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri, ihtiyaç sahibi İstanbullu çocukları Eskişehir 'i gezdirdi.

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ne bağlı olarak gönüllülük hizmetleri gerçekleştiren Suadiye Gönüllüleri, gerçekleştirdikleri Eskişehir gezisi ile 40 ihtiyaç sahibi çocuğu ve ailesine unutamayacakları bir gün yaşattı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Porsuk Bulvarı, Kentpark gibi alanları gezen çocuklar ve aileleri, dönüş öncesi son olarak Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda misafirlerini ağırlayan Başkan Büyükerşen, İstanbullu çocuklara ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Çocukların Başkan Büyükerşen'e şehirde gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla teşekkür etmek istediğini ifade eden Suadiye Gönüllüleri, Eskişehir'e hayran kalan çocukların tekrar Eskişehir'e gelmek istediklerini belirttiler.