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Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

20.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:10
Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, 'da başladı.
Şampiyona için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda, açılış seremonisi düzenlendi.
TSSF Başkanı Şahin Özen, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya 25 kulüpten 22 erkek ve 10 kadın takımının katıldığını söyledi.
Şampiyonanın sporcu seçme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özen, "2018 ve 2019 sezonunda sualtı hokeyinde Türkiye büyük başarılar sağladı. Bu başarılarda genç sporcuların ve alt yapıya verilen önemin çok önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bu nedenle biz 19 yaş altında bundan sonrada Türkiye şampiyonaları düzenlemeyi federasyon olarak kabul ettik ve şampiyonalar düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da üniversite olarak Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na ev sahibi olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya Çanakkale ve Kocaeli'den 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada 25 hakem görev alıyor.
Şampiyona, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.
Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kütahya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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