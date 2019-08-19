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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda oynadığı beş maçın tamamını kazandı.

19.08.2019 13:20 Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda oynadığı beş maçın tamamını kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, son iki dünya şampiyonluğuna imza atan Erkek Milli Takımı, 24 Ağustos'ta sona erecek CMAS 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ilk beş maçının tamamını kazanarak şampiyonaya namağlup devam ediyor.
Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda karşılaştığı Belçika'yı 9-0, Güney Afrika'yı 3-1, Arjantin'i 8-1, Hollanda'yı 12-0 ve İngiltere'yi dün 4-2 yenmeyi başardı.
Türkiye eleme mücadelelerinde bugün Avustralya ile karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası, İngiltere, Spor

Kaynak: AA

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