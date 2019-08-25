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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

25.08.2019 11:58 Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, finalde ev sahibi İngiltere ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Deniz Yılmaz, Mert Doğan ve Ömer Yunus Çoğan'ın golleriyle 3-1 kazanan milliler, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.
Güney Afrika'yı 5-1 yenen Yeni Zelanda ise üçüncü sırayı aldı.

Dünya Şampiyonası, İngiltere, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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