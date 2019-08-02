Sualtı hokeyi avrupa şampiyonası'nda yarı finaldeyiz

İspanya'nın Castellon de la Plana şehrinde 30 Temmuz'da başlayan, erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılan 16. CMAS Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı rakiplerine karşı üstün performans sergileyerek namağlup bir şekilde yarı finale yükseldi. Yarı finale kadar yaptığı 5 maçta kalesinde gördüğü 2 gole karşılık 21 gol atan Millilerimiz, yaptığı maçların üçünü kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

3 Ağustos'ta sona erecek Avrupa Şampiyonası'nın İlk eleme maçında TSSF Sualtı HokeyiErkek Milli Takımı'mız Portekiz'i 8-0 gibi büyük bir farkla mağlup etti. İkinci maçta Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Ardından İtalya'yı 8-0 yendi, İspanya ile yaptığı zorlu mücadele 0-0 sonuçlandı. Aldığı skorlarla yenilgisiz çeyrek finale çıkan Millilerimiz, İngiltere ile dün karşılaştı. Kalesinde tek gol gören Türkiye, rakibine 4 gol atarak, maçtan 4-1'lik skorla galip ayrılıp yarı finale çıkma başarısını gösterdi. Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, Portekiz ile İngiltere maçının galibi olacak.

ŞAMPİYONAYA KATILAN ÜLKELER

Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve İngiltere, kadınlardaFransa, Türkiye, İspanya ve İngiltere mücadele ediyor. Sualtı hokeyinde Avrupa Şampiyonası'nın erkekler mücadelesinde favori takımları arasında değerlendirilen Türkiye, 2017'de yapılan son Avrupa Şampiyonluğu'nun ve 2018'deki dünya üçüncülüğünün de sahibi.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN'DEN FİNAL TEMENNİSİ

İspanya'da Milli Takımı'mıza kafile başkanlığı yapan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Son derece iyi maçlar çıkardık. Motivasyonumuz ve inancımız çok yüksek. Yarı finale kadar namağlup geldik. Yarı finalde de bu başarımızı sürdürmek ve finale çıkmak istiyoruz. Bütün sporcularımızı ve teknik kadroyu şu ana kadar verdiği mücadelelerinden dolayı gönülden kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

TSSF Sualtı Hokeyi Milli Takımı'mız kadınlarda Begüm Arıkan, Duygu Mert, İrem Arı, Deniz Akbıyık, Selin Arslan, Elif Başlı, Senem Yosuntaş, Burcu Akad, İrem Kökbaş, Kübra Beril Arıkan, İlke Karagöz ve İlayda Ceren Kutlu'dan, erkeklerde İsmail Sarıkaya, Fatih Çakar, Bilal Emin Kahraman, Mert Erol, Mert Doğan, Ahmet Efecan Ay, Hakan Kutlu, Fırat Karabul, Muhammed Taha Çevik, Volkan Ziya Aksu, Sina Demirtaş ve İbrahim Gençgil'den oluşuyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen başkanlığında ve Milli Takım Antrenörü Kadir Kırlıoğlu yöntemindeki Milli Takım kafilesinde antrenörler Duygu Ay Ilı ve Kerim Deniz Çeliköz de yer alıyor.