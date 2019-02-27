Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası müsabakaları yarın Çanakkale
'de start alacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü sona erecek müsabakalara 13 kadın ve 19 erkek takımı katılacak.
Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda Kocaeli
, Mersin
, İzmir
, İstanbul
, Kayseri
, Ankara
ve Çanakkale'den takımlar yer alacak.
Karşılaşmalar sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri de yapılacak.
Çanakkale, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA