Haberler » Spor » Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası DPÜ'de - Spor

Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası DPÜ'de

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

20.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:13 Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası DPÜ'de
Üniversitesi, (DPÜ) Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda süren Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda 12, erkeklerde 25 kulübü şampiyonluk için yarışıyor.

"Türkiye su altı hokeyinde dünyanın en büyük söz sahibi ülkesi"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm kulüplere teşekkür ederek, başarılar diledi. Özen, "19 yaş altı bayanlar ve erkekler su altı hokeyi şampiyonası ile bundan sonra bu yaş kategorisinde Türkiye şampiyonaları yapmayı kararlaştırdık. Görüyorum ki bugün burada 25 kulüplü oldukça geniş katılımlı bir turnuva yapıyoruz. Bu turnuvaya katılanlara bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Su altı hokeyin 23 yaş altı kategorisinde erkek milli takımımız 3 kes üst üste dünya şampiyonu, büyük erkekler 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu ve 2018-2019 sezonu su altı hokeyi ülkemiz adına oldukça başarılı geçti. İnşallah 2021 yılın da da su altı hokeyinin en prestijli şampiyonalarından olan U23 ve U19 Dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız ve umuyorum ki yine her iki kategoride de dünya şampiyonu olacağız" dedi.

"Siz enerjinizi spora harcasanız vücudunuzda sağlıklı olacaktır"

Müsabakaların Dumlupınar Üniversitesinden yapılmasından dolayı oldukça memnun olduklarını söyleyen Rektör Kazım Uysal ise, "Böyle bir etkinliği Kütahya'da ve üniversitemizde yapıyor olmaktan oldukça memnunuz. Federasyonumuzun Kütahyayı seçtiği için ve il gençlik hizmetleri müdürümüzün de burada yaptığı için teşekkür ediyorum. Sizlerin spor yapıyor olmanız sanat ile uğraşmanız bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta olur. Eğer siz spor ile uğraşırsanız, eğer siz enerjinizi spora harcarsanız vücudunuzda sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Kütahya, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:04   Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Spor
18:55   Atiba derbinin şifresini verdi - Spor
18:42   Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Spor
18:24   TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Spor
18:17   TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
20.12.2019 19:08:03