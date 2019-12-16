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Sualtı hokeyinde gençlerin Türkiye şampiyonluğu mücadelesi Kütahya'da yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) etkinlik takviminde yer alan Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası kadın ve erkeklerde toplam 34 spor kulübünün katılımıyla Kütahya'da yapılacak.

16.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:51Sualtı hokeyinde gençlerin Türkiye şampiyonluğu mücadelesi Kütahya'da yapılacak

Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) etkinlik takviminde yer alan Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası kadın ve erkeklerde toplam 34 kulübünün katılımıyla 'da yapılacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda 19-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan TSSF Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda 12, erkeklerde 22 spor kulübü şampiyonluk için yarışacak. Sualtı hokeyinde Avrupa'da ve dünyada genç ve büyük yaş gruplarında son yıllarda üst üste madalyalara imza atan Türkiye'nin genç sualtı hokeyi takımlarının şampiyonluk mücadelesi perşembe günü başlayacak. Dünyanın en zorlu sporlarından olan sualtı hokeyinde final mücadelelerinin yapılacağı pazar günü, madalya kürsüsüne çıkan spor kulüplerine, düzenlenen törenle ödülleri verilecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm kulüplere teşekkür ederek, başarılar diledi. Doç. Dr. Şahin Özen, "Umuyorum ki gençlerden oluşan takımlarımız, arzu ettikleri performansları ortaya koyacaklar. Nefes kesen güzel mücadeleler izleyeceğiz. Genç sporcularımızı uluslararası başarılara hazırlamak için yeni sezonda birçok yarışma ve etkinliğimiz olacak. Şampiyonluk organizasyonunda her yıl önemli katkılarda bulunan Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Spor Genel Müdürlüğü'müze, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Kütahya Belediye Başkanlığı'na sualtı topluluğu üyelerimiz adına çok teşekkür ederiz" dedi.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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