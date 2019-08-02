Sualtı hokeyinde Türkiye yarı finalde

İspanya
'da devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye
adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, grupta son maçta İngiltere
'yi 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde mücadele etme hakkını elde etti.
Milliler, grup maçlarında Portekiz'i 8-0 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. İkinci maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan Türkiye, ardından İtalya'yı yine 8-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlı ekip grubunda ev sahibi İspanya ile golsüz beraber kalırken, İngiltere'yi 4-1 mağlup ederek yarı finalin yolunu tuttu.
Türkiye, gruptaki 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, 21 gol attı, 2 gol yedi.
Milliler yarı finalde bu akşam İngiltere ile karşılaşacak.